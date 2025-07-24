Около 800 тысяч рублей перечислила жительница Великолукского района мошенникам

11:41, 24 июля 2025, ПАИ

Около 800 тысяч рублей перечислила пожилая жительница Великолукского района мошенникам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, в июле пенсионерке позвонили незнакомцы, которые представились работниками одной из организаций. Они сообщили, что некие злоумышленники якобы планируют незаконно оформить кредит на её имя. Чтобы предотвратить финансовые потери, они убедили женщину перевести её сбережения на указанный «безопасный счёт».

Когда потерпевшая поняла, что стала очередной жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.