Росгвардейцы задержали 26-летнего жителя Великих Лук за кражу спиртного

13:36, 24 июля 2025, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего жителя Великих Лук, подозреваемого в краже из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 июля в 15:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к магазину на улице Клевцова. Персонал торговой точки активировал тревожную кнопку всего несколькими минутами ранее.

На месте происшествия росгвардейцы задержали молодого человека, который украл спиртные напитки из торгового зала.

В настоящее время проводится проверка по факту хищения, уточнили в пресс-службе.