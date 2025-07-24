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Происшествия

Росгвардейцы задержали 26-летнего жителя Великих Лук за кражу спиртного

Сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего жителя Великих Лук, подозреваемого в краже из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 июля в 15:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к магазину на улице Клевцова. Персонал торговой точки активировал тревожную кнопку всего несколькими минутами ранее.

На месте происшествия росгвардейцы задержали молодого человека, который украл спиртные напитки из торгового зала.

В настоящее время проводится проверка по факту хищения, уточнили в пресс-службе.

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