Псковичка выиграла муниципальные соревнования по конкуру в Ленинградской области

12:45, 24 июля 2025, ПАИ

Псковичка Ангелина Овчинникова выиграла муниципальные соревнования по конкуру Derby jump, которые прошли в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе конного клуба «Возрождение» в соцсети «ВКонтакте».

Овчинникова заняла первое место в зачёте с высотой препятствий 110 сантиметров, где за победу боролись 40 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, а также Московской и Ленинградской областей.

Тренирует спортсменку Ирина Поддуева.

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