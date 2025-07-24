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Спорт

Псковичка выиграла муниципальные соревнования по конкуру в Ленинградской области

Псковичка Ангелина Овчинникова выиграла муниципальные соревнования по конкуру Derby jump, которые прошли в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе конного клуба «Возрождение» в соцсети «ВКонтакте».

Фото с личной страницы Ирины Поддуевой в соцсети «ВКонтакте»

Овчинникова заняла первое место в зачёте с высотой препятствий 110 сантиметров, где за победу боролись 40 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, а также Московской и Ленинградской областей.

Тренирует спортсменку Ирина Поддуева.

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