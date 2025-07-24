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Общество

Дедовичане изготовили девятисотую маскировочную сеть для бойцов СВО

Девятисотую маскировочную сеть изготовили жители Дедовичского округа для бойцов СВО, пишет газета «Коммуна».

Фото: газета «Коммуна»

«Прошло чуть меньше полутора лет с начала нашей волонтёрской деятельности, и вот мы достигли 900-й сети. До тысячи сетей осталось совсем немного!» – отметила руководитель сообщества Валентина Кулькова.

Отметим, что восьмисотую сеть неравнодушные жители округа сплели в начале июня.

Ранее сообщалось, что 15 кубометров пиломатериалов отправили в зону СВО волонтёры из Псковской области.

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