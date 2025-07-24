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Общество

В нескольких округах Псковской области на три дня перекроют движение

Некоторые участки дорог перекроют в Печорском и Палкинском округах Псковской области с 25 по 27 июля для проведения тренировочных сборов к финальному этапу Кубка России по ралли, финальному этапу Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» – ралли «Псков-2025». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

В каждый из дней дороги будут перекрыты с 10:00 до 18:00. 25 июля закроют участок дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Качаново до деревни Горбунова Гора Палкинского округа, а также дороги Качаново – Луг – Родовое от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского округа.

26 июля будет перекрыт участок дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Качаново до деревни Ботвино Палкинского округа и от деревни Ботвино до деревни Юшково Печорского округа. 27 июля перекроют участок дороги Железово – Лавры от деревни Железово до деревни Лавры Печорского округа.

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