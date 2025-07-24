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Общество

Михаил Ведерников: Имя покровительницы Пскова занимает особое место в истории России

День памяти великой княгини Ольги отмечают в Псковской области сегодня, 24 июля.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Особое почитание православной святой в этот день псковичи сделали доброй традицией много лет назад, а с этого года это наша официальная региональная памятная дата», – написал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

По его словам, имя покровительницы Пскова занимает особое место в истории России: первая женщина-правитель, мудрый политик, символ государственной мощи и возрождения. Приняв христианство, княгиня всей Руси открыла путь к вере и духовному единству, сказал губернатор.

«Для жителей Псковской области княгиня Ольга – не только историческая личность. По её велению был построен первый Троицкий собор – сердце нашей земли. Имя великой княгини носят многие знаковые места: часовня, набережная, мост, гостиница, гимназия и аэропорт. А ещё – замечательные топонимы, которые веками бережно хранят народную любовь: Ольгины ворота, слуды, остров, берег, ключи и множество деревень», – отметил Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что в Пскове есть несколько памятников в честь великой княгини, последний из которых установлен на площади у аэропорта.

«Пусть святая Ольга хранит вас и ваши семьи. Пусть в ваших домах всегда будут радость, мир, тепло и согласие», – пожелал псковичам глава региона.

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