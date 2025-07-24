Народный фронт предложил снять возрастные ограничения на вакансии по земским программам

15:49, 24 июля 2025, ПАИ

Об эффективности земских программ рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Правительства России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Народного фронта.

В рамках поручения президента Народный фронт подготовил доклад о программах «Земский работник культуры», «Земский учитель», «Земский фельдшер» и «Земский доктор», в опросе проголосовали более двух тысяч человек – участников земских программ.

По словам Михаила Кузнецова, 79 % опрошенных подтвердили, что к переезду в сельскую местность их мотивировала именно выплата. Ещё 85 % респондентов порекомендовали бы другим участвовать в таких программах. «По нашим оценкам, земская программа закрывает порядка четверти от общего объёма вакансий. При этом, по нашим опросам, 30 % сказали, что не планируют после пяти лет по программе оставаться на своих местах, ещё 20 % сомневаются», – сказал руководитель Народного фронта.

Жильё ключевым фактором при решении о переезде по земской программе назвали около 60 % респондентов. При этом размер один миллион рублей компенсации для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров не соответствуют реальным ценам на жильё даже в сельской местности, отметил Михаил Кузнецов.

Кроме того, сельская ипотека с льготной ставкой 3 % доступна только для работников населённых пунктов с численностью населения до 30 тысяч человек. При этом земские программы реализуются в городах с населением до 50 тысяч жителей. Народный фронт предложил расширить действие программы сельской ипотеки на все населённые пункты, где работают земские программы, и приоритет на её получение для земских специалистов.

Негативным фактором участники опроса определили также сложности с поиском жилья, устройством детей в детские сады, компенсацией стоимости перелёта и перевоза домашнего скарба, помощью в приобретении автомобилей и ГСМ для их использования медработниками в рабочих целях.

Решить эту проблему помогают дополнительные управленческие решения со стороны регионов и компаний, которые также повышают эффективность земских программ. В частности, во многих регионах выплачивают субсидию до двух миллионов рублей на покупку жилья, а бизнес устанавливает ежемесячные доплаты фельдшерам скорой помощи и решает вопросы с арендой и приобретением жилья.

Участники земских программ также отмечают избыток требований к документам, среди которых необходимость их нотариального заверения, длительные сроки рассмотрения заявок, а также обязательная очная подача. Эксперты Народного фронта предлагают цифровизировать процедуры подачи заявок и оформления документов, а также использовать сведения реестра медицинских работников и ввести единые требования для них по всей стране.

Кроме того, удалось выявить, что врачи участвуют в земских программах без возрастных ограничений, тогда как учителя и работники культуры должны быть не старше 55 лет, из-за чего сильные специалисты не имеют возможности войти в программу. Эксперты предлагают в случае, если вакансия не закрывается, например более года, снимать возрастные ограничения после личного собеседования с кандидатом.

Президент России Владимир Путин поручил учесть данные Народного фронта при разработке поручений в развитии земских программ.