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Общество

На 20% сократилось число преступлений в Псковской области с начала года

Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Псковской области в первом полугодии 2025 года подвели на заседании коллегии регионального УМВД России, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник штаба УМВД России по Псковской области Екатерина Калинина в своём докладе подчеркнула, что общественно-политическая ситуация в регионе остаётся стабильной. Кроме того, при проведении массовых мероприятий не было допущено нарушений общественного порядка.

Также на территории Псковской области за первое полугодие было зарегистрировано 3 865 преступлений, что на 20 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, и изнасилований составила 100 %. Кроме того, количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 29,6 %.

На дорогах области в январе – июне этого года также отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также числа раненных и погибших в ДТП.

В ходе заседания были также определены конкретные организационно-практические меры, направленные на дальнейшее совершенствование оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.

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