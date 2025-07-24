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Общество

Криминалисты рассказали воспитанникам Псковского детского дома о своей профессии

В преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ криминалисты рассказали воспитанникам Псковского детского дома о своей профессии, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

Сотрудники ведомства на регулярной основе проводят профориентационные познавательные мероприятия для детей. Сегодняшняя встреча приурочена к особому поводу – Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. В ходе «Урока криминалистики» следователи продемонстрировали ребятам имеющуюся у них в арсенале криминалистическую технику, рассказали о её назначении и способах применения. Каждый желающий попробовал себя в роли следователя-криминалиста – изымали следы рук с помощью магнитного порошка, при помощи источника экспертного света обнаруживали следы биологического происхождения, ознакомились с содержимым криминалистического чемодана.

В завершение встречи ребята поделились со следователями своими впечатлениями, поблагодарив за занятие, а офицеры рассказали о своих буднях и интересных случаях раскрытия преступлений.

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