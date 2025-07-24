Возгорание электросамоката стало причиной пожара в жилом доме в Великих Луках

20:22, 24 июля 2025, ПАИ

Пожар произошёл в одной из квартир на улице Маршала Жукова в Великих Луках вчера, 24 июля. Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования, а именно электросамоката, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

«Электросамокаты, электровелосипеды, моноколёса и гироскутеры – это средства индивидуальной мобильности (СИМ), которые становятся всё более популярными. Однако их использование требует повышенного внимания к безопасности, особенно в отношении пожарной безопасности. Основная опасность СИМ – это внезапное возгорание», – предупредили сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что 22 человека погибло на водоёмах Псковской области с начала года.