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Происшествия

Возгорание электросамоката стало причиной пожара в жилом доме в Великих Луках

Пожар произошёл в одной из квартир на улице Маршала Жукова в Великих Луках вчера, 24 июля. Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования, а именно электросамоката, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото носит иллюстративный характер. Предоставлено ГУ МЧС России по Псковской области

«Электросамокаты, электровелосипеды, моноколёса и гироскутеры – это средства индивидуальной мобильности (СИМ), которые становятся всё более популярными. Однако их использование требует повышенного внимания к безопасности, особенно в отношении пожарной безопасности. Основная опасность СИМ – это внезапное возгорание», – предупредили сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что 22 человека погибло на водоёмах Псковской области с начала года.

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