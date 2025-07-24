Молодёжная экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стартовала в ПсковГУ

21:02, 24 июля 2025, ПАИ

Команда Псковского государственного университета приступила к реализации проекта «Молодёжная фольклорно-этнографическая экспедиция «Современная мифология Гдовского края». Проект направлен на включение в научный оборот новых социокультурных и фольклорно-этнографических материалов Гдовского района как потенциально привлекательной для путешественников территории, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В настоящее время команда ведёт работу по формированию состава экспедиции и подготовке технического задания для её участников – преподавателей, научных сотрудников ПсковГУ и учащихся вуза. В сентябре этого года в выезде примут участие студенты направлений подготовки «филология» и «педагогическое образование», освоившие курс «Устное народное творчество» и получившие опыт сбора фольклорного материала в ходе летней практики.

Профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного, руководитель проекта Любовь Юрчук отметила, что на сегодняшний день устные рассказы жителей Гдовского края, отражающие своеобразие народной традиционной культуры этой территории, не являются предметом специальных научных изысканий и практически не учитываются в процессе исследования общерусского материала. Однако, по словам специалиста, они сохраняют память народа о прошлом, связывают человека с его историей и предками, отражают мифологические представления народа, различные аспекты социально-общественной жизни, представляют устную хронику края.

«В Псковском государственном университете молодёжные экспедиции, нацеленные на сбор фольклорно-этнографического материала, проводятся с 1970-х годов. Этот опыт позволит записать на Гдовской земле устные народные легенды, предания, рассказы о календарных обрядах, которые мы планируем включить в научный оборот и предложить к использованию представителям туристической индустрии», – отметила профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного, руководитель проекта Любовь Юрчук.

По результатам экспедиции запланировано создание электронной базы данных и подготовка к публикации ряда научных статей, посвящённых фольклорному и этнографическому наследию Гдовского края.

Напомним, проект «Молодёжная фольклорно-этнографическая экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стал победителем грантового конкурса Русского географического общества 2025 года и реализуется при поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».