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Общество

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

При помощи благотворительного фонда «Память поколений» в учреждении появилась установка – лимфодренажная система – и механотерапевтическая кровать. Они помогают восстанавливать двигательные функции, улучшают работу связочного аппарата, сухожилий, мышц, суставов.

Применение этой аппаратуры также позволяет уменьшить тромбы, снизить массу тела и в целом улучшить качество жизни, отмечают врачи.

«Показанием для применения этого аппарата являются все заболевания позвоночника. Это остеохондроз, протрузии, грыжи, которые не требуют оперативного лечения, артриты, артрозы, миалгии. После травм используется, после инсультов при парезах, параличах используется этот аппарат. При обездвиженности длительной, если человек долго на постельном режиме», – отметила врач-невролог Антонина Кузьменкова.

До сих пор подобного медицинского и реабилитационного оборудования в Великолукском доме-интернате не было.

«Это впервые, мы впервые получили такие аппараты. И что отрадно отметить, это аппараты российского производства, они современные, они новые, они многофункциональные и многим людям могут принести пользу», – отметила заместитель руководителя министерства социальной защиты Псковской области.

Церемония официальной передачи реабилитационного оборудования прошла в Великолукском доме-интернате по инициативе фонда и благотворительной программы «ДоброFON». Данный проект запущен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2025 году в 18 городах воинской славы и трудовой доблести проходит оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры. Город Великие Луки стал седьмым городом на карте городов-героев.

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