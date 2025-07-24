Об особенностях наступающего новолуния: как вписаться в нужный поворот

21:53, 24 июля 2025, ПАИ

Хватит ли у вас силы и смелости быть собой, сможете ли отстоять свои идеалы, несмотря на внешнее противодействие? Многим придётся ответить на этот вопрос в течение ближайшего месяца, уверена астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова. В этой статье – об особенностях наступающего новолуния и о том, как вписаться в нужный поворот и справиться с вызовом.

Вечером 24 июля, если быть совсем точной в 22:11 по московскому времени, произойдёт новолуние в знаке Льва. Вместе с другими аспектами оно образует интересную конфигурацию. Прочитать её можно так: в течение ближайшего месяца станет возможным то, что не получалось долгое время, зрело подспудно. Теперь есть шанс довести желаемое до нужного результата. Однако для этого придётся пройти символический путь героя. Несмотря на поддерживающие аспекты, на небе сейчас очень много напряжения.

Напоминаю, новолуние – это всегда начало цикла и все процессы, начинающиеся вблизи него, получают возможность на реализацию в течение ближайшего месяца. Поэтому новолуние хорошая возможность инициировать любой нужный процесс самому. Но помните, что сделанное в этот период будет иметь долгосрочные последствия – как в плюс, так и в минус.

В сам день новолуния начинать важное дело не стоит, энергии ещё недостаточно. Лучше всего посвятить время очистке своего пространства, физического и ментального. Для этого также хорошо подходят дни накануне новолуния. 24 и 25 июля лучше всего заниматься планированием, продумывать стратегию и тактику достижения результата, а действовать уже 26–28-го числа. Максимальные усилия лучше прикладывать в течение ближайших двух недель, а потом уже доводить начатое до ума.

Краткая инструкция будет выглядеть так: начинайте и продолжайте, несмотря на препятствия. Воспримите ситуацию как некую проверку на прочность, возможность отстоять то, во что вы верите, считаете для себя правильным. На фоне ретроградного Меркурия шанс на реализацию получает вторая, третья и даже десятая попытка. Актуальна становится тема любого перезапуска.

Тематику новолунию всегда задаёт знак, в котором оно происходит. Темы Льва: творчество и самовыражение, способность быть собой, ярко заявлять о себе и проявлять индивидуальность. Максимальную поддержку от пространства сейчас получают авторские и творческие проекты. Так или иначе, но весь месяц будет фонить тема развития личного бренда, имиджа, самопрезентации, лидерства, получения признания, реализации потенциала. Актуальными становятся участие во всевозможных творческих конкурсах, получение грантов, монетизация любимого хобби, поиск инвесторов и единомышленников. Именно сейчас можно заявлять о себе как об эксперте, начинать вести авторский блог, опубликовать рассказ, вернуться к заброшенной кандидатской. И в целом следовать за своими желаниями.

Есть в вашем окружении солнечные и лунные Львы? Поучитесь у них здоровому эгоцентризму, способности ставить себя на первое место и жить так, как хочется. Самое время спросить себя: чего же я хочу на самом деле? Где мои желания, а где чужие?

Ближайший месяц будет также хорошо идти работа с помогающими специалистами. Именно сейчас можно заняться «исцелением своего внутреннего ребёнка», прокачкой самооценки и самоценности, переосмыслением отношения к себе. Особенно продвинутым на этом пути можно порекомендовать отслеживать свои неэффективные стратегии и шаблоны. Как раз ближайшие несколько дней отличный период, чтобы избавиться от них навсегда. Прекрасно, если пространство подкидывает вам повторяющиеся ситуации или любимые грабли. Это шанс не наступить на них в очередной раз, а навсегда распрощаться.

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