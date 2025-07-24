Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве

22:18, 24 июля 2025, ПАИ

В 1911 году к Псковской городской Думе обратился член Всероссийского общества святой Ольги М. О. Меньшиков, который просил выделить площадку для возведения памятника княгине Ольге. Место установки скульптуры стало причиной жарких дискуссий и споров. Как разбалловкой шаров псковичи искали место для возведения памятника княгине Ольге, рассказали в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

21 июня 1911 года депутаты Псковской гордумы долго рассматривали вопрос. Выбирали из нескольких вариантов, в частности, место против вновь выстроенного моста в середине между мостом и Кожевенной улицей, угловую часть площади, расположенную против Власьевской часовни, Завеличскую сторону у Ольгинской часовни, где историческое предание приписывает великой княгине пророческое видение о будущем храме и граде Пскове, площадь между холодным и тёплым соборами.

После сложнейших дебатов решение было принято с помощью шаров (баллы) – их клали в специальный ящик. Такое вынесение решения называлось разбалловкой. «Когда прения были исчерпаны, городской голова предложил поставить на баллотировку шарами предложения об избрании для постановки памятника в двух вышеуказанных местах: на Торговой площади близ Власьевской часовни или на Завеличье близ часовни Святой Ольги. Оба предложения были приняты: первое – большинством 11 против шести и второе – большинством 10 против семи», – рассказали в Госархиве.

В результате инициатору сообщили о двух предлагаемых псковичами местах для установки памятника. Проект памятника был готов к 1914 году. Однако увидеть его в Пскове так и не удалось – вмешались исторические события того времени – война и революция.

Отметим, 24 июля впервые в истории Псковской области отмечают региональную памятную дату – День памяти великой княгини Ольги. Она установлена Законом Псковской области от 16.07.2025 № 2635-ОЗ «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области».

Ранее сообщалось, что скульптуру княгини Ольги установили на площади перед аэропортом Пскова 22 июля.