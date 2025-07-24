В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС

22:44, 24 июля 2025, ПАИ

Опытом Псковской области по развитию услуг связи с помощью проектов территориального общественного самоуправления заинтересовались другие регионы. Об этом на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Стороны обсудили вопросы развития цифровизации Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В Изборске по инициативе активных жителей при поддержке правительства Псковской области и инвестиций «Ростелекома» проложена волоконно-оптическая линия. Это позволило подключить к высокоскоростному интернету и телевидению более 110 домов. Псковская область стала первым регионом в СЗФО, где был апробирован новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование проектов территориального общественного самоуправления (ТОС).

«То, что мы сделали в Изборске, вызвало хороший резонанс во всех субъектах. Коллеги из других регионов Северо-Западного федерального округа планируют идти по вашим стопам. «Ростелеком» неизменно выступает инфраструктурным и технологическим партнёром Псковской области. Мы не только развиваем наши сети и увеличиваем доступность услуг, но и готовы воплощать в реальность перспективные цифровые проекты, которые помогут более эффективно управлять городским хозяйством, повысят уровень безопасности в регионе, сделают его более удобным и комфортным для жизни», – отметил Александр Логинов.

Правительство Псковской области и «Ростелеком» намерены и дальше сотрудничать в развитии услуг связи в регионе. Так, в этом году по программе «Устранение цифрового неравенства» уже установлено шесть базовых станций в малонаселённых деревнях. Всего до конца года планируется завершить работы на 19 объектах. Работа ведётся с применением отечественных технологий и оборудования.

Отдельный вопрос встречи – расширение сети проводного интернета в регионе. Это направление сейчас наиболее актуально в связи с ограничением мобильной связи, которое введено для обеспечения безопасности. Спрос на проводной интернет вырос до 200 %, отмечают в компании. Михаил Ведерников обратил внимание, что к началу учебного года необходимо максимально организовать подключение к сети Интернет для граждан с детьми школьного возраста.

В продолжение темы Михаил Ведерников и Александр Логинов обсудили возможности участия компании наряду с другими операторами связи в организации Wi-Fi зон в Псковской области.

«Мы в этом заинтересованы, ведём переговоры со всеми нашими потенциальными партнёрами. Мы бы хотели, чтобы эти зоны бесшовно для потребителя перетекали одна в другую, чтобы у людей была возможность пользоваться устойчивым интернетом. Кроме того, важно в проект включить уже имеющуюся инфраструктуру, например, систему «Безопасный город». Если от вас будут предметные предложения, конечно, их рассмотрим. «Ростелеком» действительно наш давний надёжный партнёр», – сказал Михаил Ведерников.

В рамках встречи стороны также обсудили возможности сотрудничества в организации архитектурной подсветки исторических зданий, проведение анализа туристического потока, транспортной безопасности, цифровизации охраны образовательных учреждений и других сфер жизни.