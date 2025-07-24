Жителям Псковской области стало проще оплачивать высшее образование детей маткапиталом

23:02, 24 июля 2025, ПАИ

Отделение СФР по Псковской области присоединилось к пилотному проекту, который упрощает направление средств материнского капитала на оплату образования детей в высших учебных заведениях. Об этом ПАИ сообщили в Соцфонде.

«Теперь родители могут подать заявление о распоряжении материнским капиталом непосредственно в вузе в случае заключения договора об оказании платных образовательных услуг. Учебные заведения будут самостоятельно направлять заявление и необходимую информацию в отделение СФР. Это упростит процедуру оформления и сократит сроки перечисления средств в образовательную организацию», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

В Псковской области образование является одним из востребованных направлений для использования материнского капитала. Уже с начала 2025 года материнским капиталом на оплату этих целей воспользовались 533 семьи, из них 122 оплатили обучение своих детей в высших учебных заведениях на сумму 24,6 миллиона рублей.

В целом за время действия программы более 10 тысяч семей оплатили капиталом обучение детей на общую сумму 420 миллионов рублей.

Напоминаем, что средства материнского капитала на обучение детей в вузе можно использовать, если ребёнку, давшему семье право на материнский капитал, исполнилось три года. При этом материнским капиталом родители могут оплатить обучение любого ребёнка в семье. Главное, чтобы на начало обучения его возраст не превышал 25 лет, учебная организация находилась на территории Российской Федерации и имела государственную лицензию на оказание образовательных услуг.

С помощью материнского капитала можно оплатить не только образовательные услуги, но и проживание ребёнка в общежитии на период обучения. Заявление о распоряжении материнским капиталом можно также подать на портале «Госуслуги», лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или в МФЦ.

Добавим, что материнский капитал ежегодно индексируется. После февральской индексации его размер вырос до 690 266,95 рубля на первого ребёнка, рождённого или усыновлённого после 2020 года. Доплата за рождение в семье второго ребёнка после получения сертификата за первенца увеличена до 221 895,14 рубля. Если оформлен материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат, размер сертификата на второго и последующих детей составляет 912 162,09 рубля. Средства государственной поддержки можно использовать как полностью, так и частично.

К специалистам отделения СФР по Псковской области можно обратиться по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).