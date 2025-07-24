Три общественные территории вместо двух благоустроят по ФГКС в Псковском районе

23:21, 24 июля 2025, ПАИ

Благодаря экономии средств, полученной в результате конкурсных процедур, и дофинансированию из районного бюджета в этом сезоне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковском районе будет благоустроено три общественные территории вместо двух ранее запланированных. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Так, работы на общественной территории в Писковичах завершены, ведётся работа с оформлением документов.

В Неёлово подрядчик превысил сроки сдачи объекта. Причиной стали погодные условия: резиновое покрытие игрового поля по технологии возможно укладывать в сухую погоду. Поэтому объект под пристальным контролем специалистов администрации.

Третий объект – общественная территория в Серёдке – передан подрядчику. К ней особое внимание, поскольку времени на реализацию мало.

По словам Натальи Фёдоровой, на особом контроле реализация программы комплексного развития территории в Хотицах. На строительство котельной выделены федеральные средства. Взаимодействие с подрядчиком идёт в постоянном режиме, заверила глава муниципалитета.

«В ходе совещания обсудили и реализацию государственных программ. Контроль за этим направлением еженедельный. Наша общая цель – наиболее эффективное использование средств, привлечённых на территорию района», – добавила Наталья Фёдорова.