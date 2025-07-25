Наблюдать за росой советует сегодня народный календарь

07:26, 25 июля 2025, ПАИ

Святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру в II веке, вспоминает православная церковь сегодня, 25 июля, пишет calend.ru.

На Руси Прокла называли Плакальщиком, так как с этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы промокло», - говорили в народе. Крестьяне торопились убрать урожай, пока он не испортился от большой влажности, а также спешили с заготовкой сена, ведь «проклова роса - сеногнойная». До Прокла надо было успеть «высушить сено грядушками и сложить в копнушки».

При этом выпавшая в этот день роса считалась целебной. Советовали по утру ее собирать, умываться и протирать ею глаза. Считалось, что это улучшит зрение, лицо станет красивым, а ум - спокойным. Кроме того, знахари считали росу лучшим средством от бессонницы.

Также по росе судили о ближайшей погоде: туман и сильная роса предвещали ясные дни, а отсутствие росы было верным признаком приближающегося ненастья.