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Общество

Грозы с ливнями накроют Псковскую область

Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 25 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

По сообщению синоптиков, в ближайшие три часа грозы и ливни пройдут местами по региону, преимущественно по южным районам. Непогода может сохраниться в течение дня.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.

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