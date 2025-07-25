Грозы с ливнями накроют Псковскую область
Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 25 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
По сообщению синоптиков, в ближайшие три часа грозы и ливни пройдут местами по региону, преимущественно по южным районам. Непогода может сохраниться в течение дня.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.
Археологи называли её мамой: Марина Кулакова выразила соболезнования близким Инги Лабутиной