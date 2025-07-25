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Общество

Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян с 1 августа

С 1 августа будет проведен перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам, которые официально трудились в 2024 году, а их работодатели платили страховые взносы. Об этом рассказали специалисты портала «Объясняем.рф».

Фото: ПАИ

При этом перерасчет сделают без участия пенсионера, заявление подавать не нужно, а сами выплаты поступят в августе по графику.

Кроме того, пенсии у работающих пенсионеров будут также ежегодно индексироваться, как и у неработающих. Размер выплат будет исходить из суммы страховых взносов, а также стоимости пенсионного коэффициента. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента.

Также с 1 августа выплаты повысят пенсионерам, которые отметили 80-летие. У них фиксированная часть пенсии составит 17 815,4 рубля. Кроме того, перерасчет коснется людей с инвалидностью I группы - выплата увеличится на 8907,7 рубля.

При этом за уход надбавка составит 1314 рублей к страховой пенсии, а к государственной добавят 1377 рублей.

Кроме того, как подчеркивают специалисты, выплаты по разным основаниям суммироваться не будут.

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