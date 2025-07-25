Псковский боксёр вышел в финал всероссийских соревнований в Воронеже

11:31, 25 июля 2025, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков вышел в финал всероссийских соревнований «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева, посвящённый памяти погибших участников СВО». Об этом сообщается в группе «Воронежский бокс. Сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

В финальном поединке в весе до 71 килограмма, который состоится сегодня, 25 июля, Кулаков встретится с Ризваном Курчаевым из Дагестана.

В 1/8 финала Кулаков прошёл московского спортсмена Василия Карпенко, в четвертьфинале выиграл у Дмитрия Скрипкина из Волгоградской области, а в полуфинале выиграл у Размика Хачатряна из Ростовской области.

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