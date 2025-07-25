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Общество

Дождь и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 26 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 26 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью местами, днём в большинстве районов прогнозируют кратковременные дожди. Днём местами грозы. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозах местами порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет низким.

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