Дождь и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 26 июля

11:32, 25 июля 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 26 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью местами, днём в большинстве районов прогнозируют кратковременные дожди. Днём местами грозы. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозах местами порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет низким.