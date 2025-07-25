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Общество

«Пираньи» отправлены из Псковской области в зону СВО

Квадрокоптеры передали жители Псковской области военнослужащим в зону проведения спецоперации. Об этом ПАИ сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполнительного комитета Народного фронта Виктор Остренко.

Здесь и далее: скриншот со страницы Виктора Остренко в соцсети «ВКонтакте»

Всего из региона в зону СВО отправили три комплекта квадрокоптеров под названием «Пираньи». Их удалось приобрести благодаря средствам, которые собрали псковичи и коллективы местных предприятий.

«Это уже вторая партия «птичек», первая же прошла апробацию боевыми условиями и, надо сказать, успешно. Выявленные в ходе эксплуатации недочёты были учтены в новых экземплярах», – отметил Виктор Остренко и добавил, что главной функцией квадрокоптеров является доставка грузов до 12 килограммов в недоступные места.

Во время передачи техники псковичи также пожелали военнослужащим успехов при выполнении боевых задач.

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