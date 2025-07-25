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Общество

Форум лидеров социальных изменений «Полюс» прошёл в Великих Луках

Форум лидеров социальных изменений Псковской области «Полюс» прошёл в Великих Луках. Он собрал более 50 представителей некоммерческих организаций, бюджетной сферы и предпринимательского сообщества. Об этом ПАИ сообщили в центре социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
  • Форум лидеров социальных изменений Псковской области
    Фото: центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Форум направлен на консолидацию усилий гражданского общества, привлечение ресурсов и сохранение устойчивости некоммерческого сектора региона. Мероприятие проводится уже во второй раз в рамках реализации проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области», поддержанного Фондом президентских грантов.

Главной темой пленарной секции стало продвижение социальных проектов в разных аспектах. Участники форума повторили базовые основы, начиная с названия НКО и наименования проектов для лучшего продвижения, ведения документооборота и качества предоставления услуг. Также удалось разобрать стратегии развития управленческих компетенций руководителей НКО и выявить эффективные способы медиапродвижения и выбора каналов взаимодействия с целевыми аудиториями.

Экспертами на форуме выступили основатель клуба профессионалов НКО и социального бизнеса «Планёрка» Анна Хороших, а также генеральный директор АНО «Центр качества «ОКНО», член Всероссийской организации качества, председатель комитета по качеству услуг социальных предпринимателей и некоммерческих организаций ВОК Илона Южакова и директор центра сопровождения НКО Псковской области Татьяна Марина.

Вместе с этим для участников организовали секцию грантовой поддержки. Участники форума вместе с руководителем проекта Михаилом Васильевым разобрали логику социального проектирования, основные ошибки и тренды грантовых конкурсов.

Отметим, что в рамках регионального форума лидеров социальных изменений также прошла деловая игра по медиапродвижению НКО и социальных проектов, образовательная секция по подготовке заявок на грантовые конкурсы, пленарная секция и подведение итогов.

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