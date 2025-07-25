Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О влиянии стресса на мозг рассказал врач-психиатр

О влиянии стресса на мозг рассказал врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Стресс в нашей жизни, наверное, первое место занимает у человека. Постоянные нагрузки на работе, разлад в семье, с коллегами непонятки какие-то – это всё ведет к стрессу, и он накапливается. Стресс ещё может быть хроническим, который усугубляет функции мозга: принятие решений, когнитивные функции, сложность в концентрации внимания», – подчеркнул Алексей Солодов.

Гость студии заметил, что человеку достаточно сложно самому выйти из стресса.

Алексей Солодов

«Есть варианты, что можно выбраться из ситуации, например, пообщавшись с родственниками, близкими людьми, которые могут помочь пережить тяжёлые жизненные моменты», – сказал Алексей Солодов.

Он заметил, что в более тяжёлых случаях можно обратиться к специалисту, начиная с психолога, психотерапевта.

«Всё очень индивидуально и от человека зависит. Кто-то, бывает, не замечает сразу стресс в своей жизни, а у кого-то от стресса сильно и быстро ухудшается состояние и социальное функционирование», – уточнил специалист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2025

Специалисты приступили к прокладке коммуникаций в церкви Николы со Усохи в Пскове
25 июля 2025

Сотни гостей посетили фестиваль «Псков молодой»
25 июля 2025

Послушать орган приглашают жителей Псковской области

25 июля 2025

Незабываемые выходные в Пскове: названы самые яркие события
25 июля 2025

26 млн рублей направят на ремонт дорог в Невеле
25 июля 2025

Туман прогнозируют в Псковской области ночью и утром 26 июля
25 июля 2025

Новый автосалон планируют открыть на Запсковье в Пскове
25 июля 2025

Пряники ручной работы расписали печорские дети для участников СВО

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...