О влиянии стресса на мозг рассказал врач-психиатр

15:59, 25 июля 2025, ПАИ

О влиянии стресса на мозг рассказал врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

«Стресс в нашей жизни, наверное, первое место занимает у человека. Постоянные нагрузки на работе, разлад в семье, с коллегами непонятки какие-то – это всё ведет к стрессу, и он накапливается. Стресс ещё может быть хроническим, который усугубляет функции мозга: принятие решений, когнитивные функции, сложность в концентрации внимания», – подчеркнул Алексей Солодов.

Гость студии заметил, что человеку достаточно сложно самому выйти из стресса.

«Есть варианты, что можно выбраться из ситуации, например, пообщавшись с родственниками, близкими людьми, которые могут помочь пережить тяжёлые жизненные моменты», – сказал Алексей Солодов.

Он заметил, что в более тяжёлых случаях можно обратиться к специалисту, начиная с психолога, психотерапевта.

«Всё очень индивидуально и от человека зависит. Кто-то, бывает, не замечает сразу стресс в своей жизни, а у кого-то от стресса сильно и быстро ухудшается состояние и социальное функционирование», – уточнил специалист.