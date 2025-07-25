Псковичка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике

15:15, 25 июля 2025, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова стала победителем открытого чемпионата Белоруссии по лёгкой атлетике, который прошёл в Бресте, сообщает корреспондент ПАИ.

Псковская прыгунья с первой попытки взяла пять планок вплоть до 1,92. Её единственная соперница на этой высоте Елизавета Валуева не справилась и заняла второе место. Затем псковичка со второй попытки взяла высоту 1,95 метра. Это лучший личный результат сезона, второй в России и первый такой прыжок для неё с прошлогоднего Кубка России.

Отметим, что в начале августа Спиридонова примет участие в чемпионате России в Казани.

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