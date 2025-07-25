Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова стала победителем открытого чемпионата Белоруссии по лёгкой атлетике, который прошёл в Бресте, сообщает корреспондент ПАИ.

Наталья Спиридонова. Фото: Белорусская федерация лёгкой атлетики

Псковская прыгунья с первой попытки взяла пять планок вплоть до 1,92. Её единственная соперница на этой высоте Елизавета Валуева не справилась и заняла второе место. Затем псковичка со второй попытки взяла высоту 1,95 метра. Это лучший личный результат сезона, второй в России и первый такой прыжок для неё с прошлогоднего Кубка России.

Отметим, что в начале августа Спиридонова примет участие в чемпионате России в Казани.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2025

Борис Елкин: Городской пляж в Пскове превратился в эпицентр молодёжного драйва
25 июля 2025

Матч первого раунда Кубка России между «Луки-Энергией» и «Кристаллом» пройдёт 7 августа
25 июля 2025

Псковский боксёр выиграл всероссийские соревнования в Воронеже
25 июля 2025

Псковичка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике
25 июля 2025

Псковский боксёр вышел в финал всероссийских соревнований в Воронеже
25 июля 2025

Псковичка примет участие в первенстве России по лёгкой атлетике
25 июля 2025

Началось голосование за лучших молодых футболистов Северо-Запада
24 июля 2025

Лазертаг, ритм-симулятор, цифровые танцы: чем удивят гостей фестиваля «Псков молодой»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...