Какие витамины наиболее важны для мозга, объяснил врач

16:02, 25 июля 2025, ПАИ

Какие витамины наиболее важны для мозга, объяснил врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

«Конечно, очень важны нам цинк, магний, калий, обязательно микроэлементы, они все участвуют в работе головного мозга и обменных процессах в головном мозге – нейрохимических связях», – рассказал Алексей Солодов.

Кроме того, важны витамины группы B–B1, B6, B12, заметил врач-психиатр.

«Также витамин C, он тоже участвует в обменных процессах головного мозга, помогает усваивать другие вещества. Все витамины вкупе на самом деле помогают функционировать на высоком уровне длительное время и меньше быть подверженным утомлению, стрессам», – подчеркнул гость студии.

Он также уточнил, что можно применять комплексные витамины, поскольку продукты не съешь в большом количестве.

«Чаще всего эти витамины содержатся во фруктах и овощах, обязательно надо есть мясо и рыбу. Все это необходимо в правильной комбинации, а не просто, что вы едите только мясо или рыбу. Сбалансированное питание даст возможность накопить все эти полезные вещества», – сказал Алексей Солодов.