Большую часть работ по капремонту дорог в Шабанах уже выполнили – Борис Елкин

17:32, 25 июля 2025, ПАИ

Большую часть работ по капремонту улично-дорожной сети в микрорайоне Шабаны в Пскове уже выполнили, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

На улице Полковой подрядчик завершает установку новых бордюров, после чего рабочие начнут укладывать верхний слой асфальта на участке, где до этого менялись теплосети.

На улице Нововойсковой продолжается формирование дорожной одежды от железнодорожного переезда в направлении улицы Войсковой. К аналогичным работам на оставшихся участках улицы Войсковой, где уже завершилась замена водопровода, планируется приступить на следующей неделе.

Общая протяжённость отремонтированных участков составит более 4,5 километра.

«Когда весь комплекс мероприятий будет выполнен, жители смогут пользоваться удобствами и комфортной инфраструктурой своего района!» – подчеркнул Борис Елкин.