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Автор-исполнитель песен Вячеслав Рахман выступил в Гдове

Автор-исполнитель песен, режиссёр и ведущий многих городских праздников, поэт, лауреат премии «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман выступил в Гдове сегодня, 25 июля, пишет районная газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

«Моё жизненное кредо – оставаться самим собой при любых жизненных обстоятельствах. Как отец четверых детей, смысл своей жизни вижу в том, чтобы помочь им в дальнейшем становлении, в выборе профессии, в жизненном устройстве. Тема семьи – одна из значимых в моём поэтическом творчестве. Остальные темы подсказывает жизнь», – рассказал о себе гдовичам Вячеслав Рахман.

Также участие в творческом вечере принимала художник, дизайнер Светлана Бурякова. Основная её специализация – декорации для телевизионных студий, декорации и костюмы театральных спектаклей, художник в кино. Она оформила множество спектаклей в театрах Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода. А сейчас вместе с супругом – писателем Михаилом Мокиенко – готовится к фестивалю детского кино «Золотой шуруп».

«Зрители в полном восторге и от вечера, голоса сегодняшнего гостя и от его репертуара», – пишет газета.

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