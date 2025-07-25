Врач рассказала о связанных с беспричинными синяками серьёзных заболеваниях

21:05, 25 июля 2025, ПАИ

Появление синяков на теле без видимых причин может быть признаком геморрагического синдрома – повышенной склонности к кровоточивости. Этот симптом может указывать на различные нарушения в организме, включая заболевания крови и даже онкологические заболевания. Об этом рассказала терапевт-гемостазиолог центра репродукции Лидия Бузян в интервью «Известиям».

Она объяснила, что геморрагический синдром может проявляться по-разному в зависимости от причины. Если причина связана со снижением количества или активности тромбоцитов, то на коже могут появиться точечные кровоизлияния (петехии), а слизистые оболочки могут начать кровоточить. Если проблема связана с нарушением факторов свёртывания крови, то могут возникать глубокие гематомы и кровоизлияния в суставы.

Программа уже зарегистрирована и может быть использована в медицинских учреждениях.

Среди возможных причин синдрома эксперт называет заболевания системы гемостаза (гемофилия, болезнь Виллебранда), хрупкость сосудов, приём некоторых лекарственных препаратов (включая обезболивающие), патологии печени и заболевания крови, такие как лейкоз. При лейкозе происходит патологическое увеличение лейкоцитов, что подавляет выработку тромбоцитов и приводит к кровотечениям.

«Заподозрить лейкоз можно при сочетании кровоточивости с другими симптомами: повышенной температурой, потерей аппетита, слабостью, мышечными болями, увеличением лимфоузлов, печени и селезёнки», – уточнила врач.