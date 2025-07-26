Судить о погоде осенью по сегодняшнему дню советует народный календарь

09:00, 26 июля 2025, ПАИ

День Архангела Гавриила наступил по народному календарю сегодня, 26 июля, сообщает calend.ru.

На Руси в это время продолжалась жатва. Люди отмечали: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает», «Пот ключом бьет, а жнец свое берет», «Время дорогое, никому покоя», «Пока колос в поле, трудись подоле».

В этот день также предсказывали погоду. Если было сухо, то осень ожидали такой же сухой и благоприятной. Сильные дожди же сулили гибель урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу с просьбой: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».