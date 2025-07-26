В Госдуме предупредили об ответственности за сбор ягод из Красной книги

17:59, 26 июля 2025, ПАИ

В России за незаконный сбор ягод, занесенных в Красную книгу, предусмотрены строгие наказания: штраф может достигать одного миллиона рублей, а в некоторых случаях – лишение свободы сроком до четырёх лет, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Сергей Колунов предупредил, что сбор ягод, занесённых в Красную книгу, представляет собой нарушение закона и влечёт уголовную ответственность. Он пояснил, что за умышленные незаконные действия, включая сбор, продажу, приобретение, уничтожение или повреждение таких растений, предусмотрены различные меры наказания: обязательные работы продолжительностью до 480 часов, исправительные работы сроком до двух лет либо принудительные работы на период до четырёх лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей. Также, по его словам, за данные правонарушения может грозить лишение свободы на срок до четырёх лет с аналогичным штрафом.

Парламентарий отметил, что при продаже или приобретении краснокнижных ягод через СМИ либо интернет-ресурсы санкции ужесточаются: максимальный штраф увеличивается до 1,5 миллиона рублей, а срок тюремного заключения может достигать пяти лет.

Он пояснил, что в Красные книги занесены десятки видов ягод, включая женьшень, некоторые разновидности жимолости, княженику или морошку (напоминающие малину) и болотную клюкву. Подчеркнув, что даже специалистам бывает сложно отличить краснокнижные растения, эксперт посоветовал во избежание ответственности воздержаться от сбора незнакомых ягод и рекомендовал сверяться с действующими редакциями федеральной и региональной Красных книг перед походом за ягодами.