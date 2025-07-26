Женщина пострадала в результате аварии в Гдовском районе
Changan и Volkswagen столкнулись на 114 километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала женщина из Volkswagen. На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели ПСО и бригада скорой помощи.
Обстоятельства аварии выясняются.
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