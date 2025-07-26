Женщина пострадала в результате аварии в Гдовском районе

18:40, 26 июля 2025, ПАИ

Changan и Volkswagen столкнулись на 114 километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала женщина из Volkswagen. На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели ПСО и бригада скорой помощи.

Обстоятельства аварии выясняются.