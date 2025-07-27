Псковскую систему цифрового образования запустят в Херсонской области

11:39, 27 июля 2025, ПАИ

Систему «Цифровое образование Псковской области» запустят в Херсонской области в начале учебного года, сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Программный продукт – это разработка псковских IT-специалистов, который внедряется на территории Херсонской области в рамках соглашения о сотрудничестве в цифровой сфере с правительством Псковской области.

Уже выполнена наладка, и ведётся подключение региональных систем к федеральным сервисам, в том числе – к порталу государственных услуг.

Внедрение цифровой образовательной среды серьёзно облегчит труд школьных учителей, так как вся отчётность и документация будут формироваться в электронном виде, что позволит родителям дистанционно записать ребёнка в школу, детский сад, кружок и получить полную информацию о ходе обучения ребёнка.