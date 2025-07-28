Красавицы на сапах, футбол с главой Пскова и парад колясок: как прошёл День города

11:14, 28 июля 2025, ПАИ

Увлекательный марафон событий, яркие эмоции и море впечатлений. 26 июля псковичи стали участниками большой спортивно-развлекательной программы, подготовленной в рамках празднования Дня города.

В русских традициях

Утро субботы началось с настоящего карнавала на воде. В акватории реки Великой состоялся четвёртый фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест», участниками которого стали более 150 человек. Кого здесь только не было! На сапбордах можно было увидеть Кикимору, Бабу Ягу, красавиц-девиц, морских обитателей и многих других персонажей. К костюмированному заплыву в русском духе участники подготовились ответственно и с фантазией.

Красочное мероприятие посетил глава города Пскова Борис Елкин. «Я рад приветствовать вас в этот солнечный день. У нас новые костюмы, новые эпатажные молодые люди и девушки. Это приятно. Самое главное, что с каждым годом у нас всё больше и больше участников, в том числе они приезжают из других регионов. Желаю всем получить удовольствие», – сказал он и добавил, что на воду в этом году вышло рекордное количество сапбордов.

Кроме зрелищного заплыва, для гостей фестиваля организовали также интерактивные площадки. Желающие смогли погрузиться в мир виртуальной реальности, заняться фиджитал-спортом, присоединиться к настольным играм и тематической викторине.

Активно, весело, креативно. «Традиционный фестиваль сап-сёрфинга «Псков SUP фест» прошёл поистине зажигательно! Погода сыграла на руку, и сегодняшний день запомнится участникам как солнечный, яркий и счастливый!» – отметил Борис Елкин.

На спорте

Ещё одной точкой притяжения в эту субботу стал стадион «Машиностроитель», где проходил «Кубок освобождения». Спортсмены состязались с баскетболе, футболе, шахматах, гиревом спорте и даже впервые в воздушной атлетике.

Но главной частью спортивного праздника стало официальное открытие футбольного клуба «Машиностроитель», в котором принял участие Борис Елкин. «Здесь будут заниматься юные чемпионы. Уверен, что здесь вырастут новые звёзды псковского спорта!» – сказал глава города и для начала сам забил пару голов. А затем, конечно, фото на память о таком важном событии.

После этого Борис Елкин с удовольствием сыграл со спортсменами в интерактивный футбол.

«Признаюсь честно, современная молодёжь задает высокую планку! Её мастерство впечатляет! Спасибо всем, кто сегодня с нами! Спорт объединяет, вдохновляет и делает наш город сильнее», – отметил глава города.

Гуляют все

Интересные активности в честь Дня города развернулись в Финском парке и парке Строителей. Гости праздника смогли посетить различные интерактивные зоны, такие как «Псковское домино» и «Символы Пскова», стрельба из лука и сборка кольчуги.

Глава Пскова побывал и здесь. Он посетил мастер-класс по русской тканевой набойке и точку псковского планетария – посмотрел на Солнце с помощью телескопа и полюбовался Троицким собором через бинокль.

Запоминающимся событием стал «Парад детских колясок», в котором приняли участие семьи с детьми до четырёх лет. Конкурс проводился в нескольких номинациях: «Техноколяска», «Живой мир», «Коляска-сказка», «Спортивный рекорд» и «Коляска оригинального жанра». Семьи с самыми необычными колясками получили дипломы и подарки.

Также псковичи смогли принять участие в мастер-классах по рукоделию, викторинах, розыгрышах призов, в народных гуляниях и концертных программах, стать зрителями кукольных спектаклей и свето-зеркального шоу «Джокерс» от мастеров из Санкт-Петербурга.

Продолжился праздник XI Международным фестивалем «Соловьиная ночь», концертом российской певицы Анет Сай и псковского автора-исполнителя Лизы Матрёшки.

Больше фотографий с празднования Дня города можно увидеть здесь.