За какой ремонт на даче могут оштрафовать, объяснил эксперт

18:00, 27 июля 2025, ПАИ

Россияне могут получить штраф за ремонт своего автомобиля на даче, сообщил юрист Тимур Харди. Об этом пишет агентство «Прайм».

Замена тормозной жидкости или масла может испортить почву. За это придётся заплатить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Также административная ответственность грозит за шум в часы тишины, объяснил он.

Кроме того, владельцы дачных участков, которые организовали автомойки или СТО, могут быть привлечены к ответственности за нецелевое использование земли. Штраф составит от 0,5 до одного процента от кадастровой стоимости участка, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, может грозить штраф от десяти до 20 тысяч рублей.

При этом на дачном участке разрешено менять дворники, подкачивать колёса, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвёртки.