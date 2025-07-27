Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За какой ремонт на даче могут оштрафовать, объяснил эксперт

Россияне могут получить штраф за ремонт своего автомобиля на даче, сообщил юрист Тимур Харди. Об этом пишет агентство «Прайм».

Замена тормозной жидкости или масла может испортить почву. За это придётся заплатить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Также административная ответственность грозит за шум в часы тишины, объяснил он.

Кроме того, владельцы дачных участков, которые организовали автомойки или СТО, могут быть привлечены к ответственности за нецелевое использование земли. Штраф составит от 0,5 до одного процента от кадастровой стоимости участка, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, может грозить штраф от десяти до 20 тысяч рублей.

При этом на дачном участке разрешено менять дворники, подкачивать колёса, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвёртки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 июля 2025

Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
27 июля 2025

Аномальная жара надвигается на Северо-Запад России
27 июля 2025

Псковичи сняли необычные кучевые облака над Запсковьем
27 июля 2025

В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ
27 июля 2025

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и обработке грибов
27 июля 2025

Борис Елкин: Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
27 июля 2025

Реставрацию Серафимовского придела в Троицком соборе Пскова планируется завершить к осени
27 июля 2025

Выставка по итогам практики студентов-репинцев открылась в «Михайловском»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...