МОК рассматривает возможность допуска российских атлетов на ОИ-2026

18:52, 27 июля 2025, ПАИ

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает возможность участия спортсменов из России и Белоруссии в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом заявила президент организации Кирсти Ковентри, сообщает L'Equipe.

По словам Ковентри, МОК не планирует принимать окончательных решений на заседаниях в сентябре и декабре текущего года, но, вероятно, продолжит политику, аналогичную подходу к летним Играм – 2024 в Париже.

Напомним, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года многие международные спортивные федерации по рекомендации МОК ввели ограничения на участие российских атлетов в соревнованиях. К Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе были допущены лишь 15 российских спортсменов, прошедших жёсткий отбор.

В настоящее время большинство федераций по зимним видам спорта не позволяют российским спортсменам участвовать в отборочных турнирах к Играм 2026 года. XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.