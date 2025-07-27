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Спорт

Российская саблистка Егорян стала трёхкратной чемпионкой мира по фехтованию

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль в личном первенстве на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В финальном поединке она одержала победу над представительницей Польши Сюзанной Цеслар со счётом 15:11.

Для 31-летней Егорян эта победа стала третьей в карьере на чемпионатах мира, но первой в личном турнире. Ранее она дважды побеждала в составе команды (в 2015 и 2019 годах). Спортсменка также является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, командные и личные соревнования) и шестикратной чемпионкой Европы.

Это уже третья медаль российской сборной на текущем чемпионате. Ранее серебро завоевала женская команда шпажисток и рапирист Кирилл Бородачев.

Соревнования в Тбилиси завершаются 30 июля. Российские фехтовальщики участвуют в турнире в нейтральном статусе.

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