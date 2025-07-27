Словенский велогонщик Погачар в четвёртый раз выиграл «Тур де Франс»

21:13, 27 июля 2025, ПАИ

Словенский спортсмен Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем 111-й многодневной велогонки «Тур де Франс». Заключительный 21-й этап завершился на Елисейских Полях в Париже, пишет ТАСС.

В общем зачёте второе место занял датчанин Йонас Вингегор, третьим стал немец Флориан Липовиц. Российский гонщик Александр Власов финишировал 27-м.

Для 25-летнего Погачара эта победа стала четвёртой на «Тур де Франс» – ранее он выигрывал гонку в 2020, 2021 и 2024 годах. В 2023 году словенец также одержал победу на «Джиро д’Италия», став одним из немногих велогонщиков, кому удалось выиграть две главные многодневки в одном сезоне.

«Тур де Франс» – самая престижная веломногодневка мира, которая в этом году проходила с 29 июня по 21 июля. Маршрут гонки включал 21 этап общей протяжённостью около 3,5 тыс. км по территории Франции, Бельгии и Италии.