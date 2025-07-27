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Общество

Эксперт предупредил о возможном увеличении природных катаклизмов в России этой осенью

Осенью 2025 года на территории России могут участиться природные катаклизмы. Об этом заявил исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам эксперта, количество таких явлений будет расти в течение ближайших десятилетий. Родин отметил, что наиболее значительные климатические изменения в настоящее время наблюдаются в Арктическом регионе.

Специалист подчеркнул необходимость совершенствования систем мониторинга и прогнозирования экстремальных погодных явлений для минимизации их последствий.

Напомним, на территорию Северо-Западного федерального округа России в ближайшие дни придет горячий воздух из прикаспийских степей, который вызовет аномальную жару.

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