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Общество

В Общественной палате предложили поэтапно сократить время продажи алкоголя до периода с 11:00 до 19:00

Постепенно сократить разрешенные часы продажи алкоголя на федеральном уровне до временного промежутка с 11:00 до 19:00 предложил член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя комиссии ОП РФ по демографии, существующие сейчас ограничения с 08:00 до 23:00 требуют ужесточения. Он напомнил о советской практике, когда крепкий алкоголь продавался с 11:00 до 19:00, и предложил ежегодно сокращать разрешенное время продажи на один час.

Рыбальченко также выступил за ограничение продажи спиртного в выходные и праздничные дни, за исключением заведений общественного питания. По его мнению, такие меры окажут максимальный эффект на снижение алкоголизации населения.

Особое внимание член ОП уделил местам общественного питания, посещаемым семьями с детьми. Он считает необходимым запретить там продажу крепкого алкоголя.

Эксперт отметил, что антиалкогольные меры являются эффективным инструментом повышения продолжительности жизни и борьбы со сверхсмертностью. По его данным, регионы, проводящие активную антиалкогольную политику, демонстрируют лучшие демографические показатели. В качестве положительного примера он привел Вологодскую область, где с 1 марта 2024 года продажа алкоголя в будни ограничена периодом с 12:00 до 14:00.

Напомним, что согласно действующему законодательству, регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя, вплоть до полного запрета, за исключением заведений общественного питания.

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