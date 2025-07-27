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Общество

В Госдуме опровергли слухи о блокировке WhatsApp в России с 1 августа

Распространяющуюся в СМИ информацию о о возможной блокировке мессенджера WhatsApp на территории России с 1 августа опроверг председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своём телеграм-канале.

Как сообщил парламентарий в своём телеграм-канале, он не намерен комментировать неподтверждённые слухи и сомнительные вбросы недостоверных источников.

Поводом для обсуждения возможных ограничений мессенджера стало поручение президента России Владимира Путина правительству рассмотреть дополнительные меры по ограничению использования программного обеспечения из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы. Ранее первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин допустил, что WhatsApp с высокой вероятностью может войти в перечень сервисов, подлежащих ограничениям.

В настоящее время WhatsApp продолжает работать в штатном режиме на территории Российской Федерации. Официальных решений о его блокировке не принималось.

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