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Общество

День крещения Руси отмечают православные россияне 28 июля

День крещения Руси отмечают православные россияне сегодня, 28 июля, сообщает calend.ru.

День крещения Руси – это государственный праздник в России, установленный в 2010 году. Его введение закреплено федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник посвящён важному событию в истории Руси – провозглашению христианства государственной религией в 988 году.

Для этого праздника была выбрана дата 28 июля – день памяти равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Он был внуком княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и стремилась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.

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