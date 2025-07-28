День крещения Руси отмечают православные россияне 28 июля

07:03, 28 июля 2025, ПАИ

День крещения Руси отмечают православные россияне сегодня, 28 июля, сообщает calend.ru.

День крещения Руси – это государственный праздник в России, установленный в 2010 году. Его введение закреплено федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник посвящён важному событию в истории Руси – провозглашению христианства государственной религией в 988 году.

Для этого праздника была выбрана дата 28 июля – день памяти равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Он был внуком княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и стремилась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.