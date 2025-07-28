Врач перечислила продукты, которые представляют опасность для детей

08:39, 28 июля 2025, ПАИ

Целые орехи, виноград, сырой мёд, газированные напитки и энергетические напитки могут представлять угрозу для детей, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.

Она отметила, что цельные орехи и виноград часто становятся причиной удушья у малышей. Также она предупредила, что сырой мёд опасен для детей младше года из-за риска ботулизма. Кроме того, газированные и энергетические напитки разрушают эмаль зубов и нарушают работу нервной системы из-за содержания сахара и кофеина.

Врач рекомендовала уделить внимание трансжирам, так как они увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют хроническим воспалениям в организме.

Нутрициолог объяснила, что особое внимание следует уделить трансжирам, которые содержатся в дешёвой выпечке, фастфуде и маргарине. Она отметила, что эти соединения повышают уровень плохого холестерина и вызывают хронические воспалительные процессы в организме.