«Не наш день»: тренер псковской легкоатлетки Николаевой рассказал о причинах её неудачного выступления на первенстве России

10:15, 28 июля 2025, ПАИ

О причинах неудачного выступления псковички Елизаветы Николаевой на первенстве России среди спортсменов до 23 лет рассказал её тренер Родион Крылов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Напомним, в финальном забеге на 3 000 метров с препятствиями Елизавете Николаевой не удалось выбежать из 11 минут, и она заняла шестое место. В прошлом году на этих состязаниях она стала третьей. «Я пока не могу найти никаких причин. Погода идеальная. На тренировках тоже всё бежала блестяще, вроде, не заставлял ночью грузить вагоны с картошкой или ещё что-то. Реально пока не можем мы сделать какие-то выводы. Одно могу сказать – мы как выигрываем вместе, так и проигрываем вместе. Разберёмся. Чемпионат России будем рассматривать, и я думаю, что поедем. Вижу, что она готова, на тренировках себя хорошо показывает, эта форма никуда не должна была деться. Просто, видимо, такие обстоятельства. Как говорится, не наш день», – отметил Родион Крылов.

11-минутный результат Николаевой на этой дистанции – худший для неё в нынешнем сезоне. «Пошли качели какие-то. Даже без сборов таких качелей ещё не было. Ну это, наверное, нормально, когда начинаются такие качели. Она найдёт в итоге свою золотую середину, где будет показывать хорошие результаты. Сделаем правильные выводы и, как я думаю, к чемпионату она в лучшей форме подойдёт», – сказал псковский специалист.

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