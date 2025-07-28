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Спорт

Ветераны боевых действий из Псковской области стали призёрами «Кубка мужества» по пауэрлифтингу

Команда из Псковской области заняла третье место в «Кубке мужества» по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий, который прошёл в Серпухове 25 и 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фото: министерство спорта Псковской области

В соревнованиях приняли участие более 190 спортсменов из различных регионов России.

Школы адаптивного спорта Псковской области на состязаниях представили Никита Буравцов, Анатолий Девушкин, Артур Питке, Кирилл Лучагин, Сергей Ревенко, Максим Харчев, Максим Андреев и Камиль Ижболдин. Тренирует команду Андрей Петров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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