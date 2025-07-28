«Большие возможности и перспективы»: Наталья Мельникова станет наставником программы «Герои земли Псковской»

16:42, 28 июля 2025, ПАИ

Важнейшая задача программы «Герои земли Псковской» – это не только обучение ветеранов специальной военной операции, но и их вовлечение в реальные проекты, способствующие раскрытию потенциала. Своими знаниями о том, как нужно выстраивать работу с людьми и решать проблемы от начала и до конца, поделится сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, которая станет для участников программы одним из наставников.

– Наталья Геннадьевна, на ваш взгляд, каковы основные цели и задачи программы «Герои земли Псковской»?

– Программа «Герои земли Псковской» очень важна для нашей области. С одной стороны, мы привлекаем к участию в программе ребят, которые были в зоне СВО, чтобы они нашли себя в экономической жизни, получили новые профессии, смогли себя реализовать. Это для них новая возможность и перспектива роста, получения новых знаний. С другой стороны, конечно, «Герои земли Псковской» нам дают новый кадровый потенциал. Потенциал тех ребят, которые знают ценность жизни и патриотизма, которые могли бы потом работать в различных отраслях, в том числе на муниципальной и государственной службе. Регион получит замечательные кадры для совместной работы.

– Почему вы решили стать наставником этой программы?

– Для меня гордо и почётно быть наставником программы «Герои земли Псковской». Я хочу встретиться с этими ребятами, которых мы и так часто видим, но уже в другом качестве. Как профессионал хочу передать свой опыт, рассказать то, что знаю я. Естественно, мне бы хотелось услышать от них обратную связь, их вопросы, узнать их стремления. Что их волнует и какие навыки им нужны. Я для себя решила, что это не только наставничество, но и обмен опытом. То, как они видят жизнь, как они хотят развиваться и двигать вперёд нашу страну, нашу область. Я думаю, что такой совместный обмен нашим опытом даст большие возможности и перспективы.

– Какие компетенции и качества, на ваш взгляд, сейчас наиболее востребованы у управленцев?

– Если говорить глобально, то я бы сказала, что управленцем, в моём понимании, должен быть тот человек, который неравнодушен к людям. Это в первую очередь. Он должен жить и болеть проблемами людей. Уметь их решать, помогать людям и работать на их благо. И для этого нужно обладать определёнными знаниями и навыками.

– Как вы планируете выстраивать работу с участниками программы «Герои земли Псковской» и каких результатов вы ожидаете?

– Где-то нужно рассказать теорию. Но, конечно, важна и практическая составляющая, с выездами, мастер-классами, привлечением, может быть, других специалистов, которые бы на примере показывали, как всё реализуется. У меня есть задумка провести круглые столы. Участники программы могли бы выразить своё мнение, увидеть, как обсуждаются вопросы и как рождаются решения. Ну и, самое главное, потом увидеть результаты этих решений. Посмотреть и пощупать, как может это быть реализовано на практике. Такая совместная работа, начиная с теории и доходя поэтапно до практики, даст человеку обширные комплексные знания, то есть он будет понимать весь цикл решения проблемы, от начала и до самого конца. Я думаю, что это будет очень интересно.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор Михаил Ведерников, который позже возглавил её общественный совет. В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.