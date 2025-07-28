Цифровые маммографы закупят для Великолукской и Островской больниц

15:34, 28 июля 2025, ПАИ

Два новых цифровых маммографа закупят для медучреждений Псковской области, следует из данных на сайте государственных закупок.

В рамках контракта подрядчик должен поставить оборудование, выполнить ввод в эксплуатацию, обучить правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий. Также необходимо оборудовать автоматизированные рабочие места для врача-рентгенолога и рентген-лаборанта.

Маммографы направят в поликлинику № 3 Великолукской межрайонной больницы в деревне Золотково и в Островскую межрайонную больницу.

Всего на закупку оборудования выделили более 30 млн рублей из регионального бюджета. Поставить маммографы необходимо до 4 декабря 2025 года.