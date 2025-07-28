Мастера Псковской области поборются за звание «Лучший по профессии»

17:36, 28 июля 2025, ПАИ

Профессиональный конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» состоится в кадровом центре «Работа России» в Пскове 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Шесть специалистов из Пскова и Великих Лук поборются за это звание. Участники конкурса – люди, которые сменили профессию и прошли переобучение.

Бронировщик труб и водитель погрузчика освоили профессию стропальщика. Также мастера выучились на наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, водителя-экспедитора, слесаря КИПиА.

Конкурсная программа включает три основных модуля. Самопрезентация – представление личной истории профессионального роста. Теоретическое тестирование – проверка знаний по охране труда. Практический кейс – создание обучающего видеоролика, демонстрирующего процессуальные навыки.

Система оценивания предусматривает максимум 500 баллов, которые участник смогут набрать, показав свои профессиональные качества.

Конкурс – часть федерального проекта «Человек труда», входящего в национальный проект «Кадры».