Вступившего в права наследования великолучанина обязали выплатить долги его умершей матери

18:13, 28 июля 2025, ПАИ

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску банка к наследнику заёмщика о взыскании кредитной задолженности, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

После смерти женщины было открыто наследственное дело. Наследником умершей является её сын. Банк обратился в суд с требованием взыскать задолженность с вступившего в права наследника заёмщицы. Установлено, что при оформлении кредита она также заключила договор страхования жизни, по которому в случае её смерти страховую выплату должен был получить её сын.

В установленный законом срок сын обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Затем он обратился в страховую компанию с просьбой признать смерть матери страховым случаем и произвести выплату.

Однако страховая компания отказала в выплате, поскольку смерть наступила в результате заболевания, которое было у женщины до заключения договора страхования. Смерть заёмщика не освобождает наследника от обязательств по кредитному договору.

Поскольку к наследнику, принявшему наследство, в соответствии с условиями договора перешла обязанность исполнения условий кредита с момента открытия наследства в пределах стоимости наследственного имущества, суд удовлетворил иск. Кредитная задолженность, образовавшаяся в результате неисполнения заёмщицей обязательств по кредитному договору, была взыскана с наследника, принявшего наследство после смерти матери.